Гризманн разочарован позицией игроков «Барселоны» по его возможному трансферу

Форвард «Атлетико» Антуан Гризманн разочарован тем фактом, что ведущие игроки «Барселоны» выступают против его перехода в каталонский клуб. Об этом сообщает Sport.es.
По информации источника, 28-летний нападающий «матрасников» расстроен тем, что «сине-гранатовые» не предпринимают никаких действий по его трансферу и не выходят с ним на контакт, чтобы обозначить свою позицию по этому вопросу. Французу непонятны также высказывания ведущих игроков «Барсы», которые ещё в прошлом году зазывали его на «Камп Ноу», а теперь холодно высказываются о возможном переходе игрока мадридского клуба. Сообщается, что Гризманн даже пытался установить контакт с игроками каталонцев, чтобы прояснить ситуацию.
В нынешнем сезоне Гризманн принял участие в 48 матчах на клубном уровне. На его счету 21 забитый мяч и 10 результативных передач.
- 29 мая 2019
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