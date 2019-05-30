Ерохин назвал лидеров «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин рассказал, кого считает лидерами в нынешнем составе петербургской команды.

«В нашей команде есть два капитана — Александр Анюков и Бранислав Иванович. Они от лица игроков общаются с руководством и тренерским штабом. Это лидеры, которые создают микроклимат в команде.

Благодаря мне Артём Дзюба стал лучшим ассистентом чемпионата страны? Это футбол, здесь каждый выполняет свою работу. Тем более во втором круге Артём стал играть немного другую роль на поле, начал отдавать больше передач. На этот счёт в команде не подшучивают. Но он сам много шутит, а ребята часто ему отвечают. У нас хороший коллектив, все могут посмеяться друг с другом», — цитирует Ерохина «RT на русском».