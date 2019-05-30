Семак: Заболотный — профессионал, не зря все его любят в «Зените»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о реакции нападающего Антона Заболотного после того, как в Интернете появился ролик, где он врезался в манекен на тренировке. Видеоролик был опубликован Семаком.
«Антона это задело? Да нет, конечно. Антон прекрасно знает, что у меня ничего за пазухой нет. Если это смешной момент, то это смешной момент. Заболотный очень адекватный человек, и мне хотелось бы, чтобы таких людей было как можно больше. И в дебрях «Инстаграма», и вообще. Нужно правильно понимать, как реагировать на высказывания.
После игры с «Енисеем» Антон ходил с баннером «Антошка, давай забей немножко»? Это характеризует его как удивительно самоироничного человека. Просто молодец. Стоит ему поаплодировать. Он может делать, что может. Выкладывается на тренировках, растёт. Требовать от него невозможного — бессмысленно. По мне, он молодец, профессионал и свою работу делает хорошо. Не зря все его любят в команде», — цитирует Семака «Фонтанка».
- 30 мая 2019
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