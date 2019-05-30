Стогниенко, болельщики «Челси» и «Арсенала» — первый день «Фестиваля финалов»

В Москве, в рамках масштабного «Фестиваля финалов», на самом большом проекционном экране в мире прошла трансляция финальной игры Лиги Европы «Челси» — «Арсенал». Music Media Dome собрал в своих стенах около 800 болельщиков.
Фанаты «Челси», «Арсенала» и нейтральные любители футбола не только увидели игру в уникальном формате показа, но и сразились в турнирах на площадках «Чемпионата», Okko Спорт, сделали новые стрижки от TYPE Barbershop, а также отдохнули в зонах от FreshFlow.
1 июня в MMD в 18:00 стартует второй день «Фестиваля финалов». Программа мероприятия станет ещё насыщенней, а болельщики увидят исход самого непредсказуемого сезона Лиги чемпионов за долгое время. Стартовый свисток матча «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» прозвучит в 22:00. У микрофона Кирилл Дементьев.
Для читателей «Чемпионата» действуют уникальные условия брони столов.
Лучшие фото с «Фестиваля финалов» – в фоторепортаже Павла Ткачука.
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