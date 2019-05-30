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«Манчестер Сити» отказал «Баварии» в трансфере Зане

«Манчестер Сити» отказал «Баварии» в трансфере Зане
Футбол / Англия 0

Чемпион Англии «Манчестер Сити» отверг предложение мюнхенской «Баварии» в размере £ 70 млн (€ 80 млн) по трансферу Лероя Зане, об этом сообщает The Guardian.

Причиной прекращения переговоров является не только нежелание британского клуба расставаться с футболистом, но и отсутствие стремления Зане возвращаться в Бундеслигу.

Сообщается, что «Бавария» взяла паузу в переговорах. В ближайшее время клуб будет размышлять, целесообразно ли повышать предложение.

Напомним, немецкий клуб стремится подписать Зане, чтобы заменить им уходящих из клуба Арьена Роббена и Франка Рибери.

В минувшем сезоне 23-летний немец провёл 31 матч в английской Премьер-лиге, на его счету 10 забитых мячей и 10 результативных передач.

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