«Манчестер Сити» отказал «Баварии» в трансфере Зане
Чемпион Англии «Манчестер Сити» отверг предложение мюнхенской «Баварии» в размере £ 70 млн (€ 80 млн) по трансферу Лероя Зане, об этом сообщает The Guardian.
Причиной прекращения переговоров является не только нежелание британского клуба расставаться с футболистом, но и отсутствие стремления Зане возвращаться в Бундеслигу.
Сообщается, что «Бавария» взяла паузу в переговорах. В ближайшее время клуб будет размышлять, целесообразно ли повышать предложение.
Напомним, немецкий клуб стремится подписать Зане, чтобы заменить им уходящих из клуба Арьена Роббена и Франка Рибери.
В минувшем сезоне 23-летний немец провёл 31 матч в английской Премьер-лиге, на его счету 10 забитых мячей и 10 результативных передач.
Хёнесс: с финансовой стороны трансфер Зане в «Баварию» сложно организовать
Маттеус уверен в переходе Зане из «Манчестер Сити» в «Баварию»
- 30 мая 2019
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