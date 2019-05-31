Хохлов — о целях на следующий сезон: «Динамо» должно бороться за место в ЛЕ

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов высказался о возможных изменениях в составе своей команды и целях, которые будут стоять перед бело-голубыми в сезоне-2019/20.

«Сейчас этом рано говорить, насколько изменится „Динамо“ к старту следующего сезона. Во-первых, это конфиденциальная информация. Во-вторых, на место ушедших придут новички. Их позиции пока назвать не могу. Конкретные цели на следующий сезон с новым руководством мы пока не обсуждали. Однако уже было озвучено, что команда должна поступательно двигаться вперёд, бороться за место в Лиге Европы, а по возможности — забираться и выше», — приводит слова Хохлова VTBRussia.

Сезон-2018/19 «Динамо» завершило на 12-м месте с 33 очками в активе.