Хохлов — о целях на следующий сезон: «Динамо» должно бороться за место в ЛЕ
Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов высказался о возможных изменениях в составе своей команды и целях, которые будут стоять перед бело-голубыми в сезоне-2019/20.
«Сейчас этом рано говорить, насколько изменится „Динамо“ к старту следующего сезона. Во-первых, это конфиденциальная информация. Во-вторых, на место ушедших придут новички. Их позиции пока назвать не могу. Конкретные цели на следующий сезон с новым руководством мы пока не обсуждали. Однако уже было озвучено, что команда должна поступательно двигаться вперёд, бороться за место в Лиге Европы, а по возможности — забираться и выше», — приводит слова Хохлова VTBRussia.
Сезон-2018/19 «Динамо» завершило на 12-м месте с 33 очками в активе.
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