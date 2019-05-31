Уинкс: «Тоттенхэм» списали в начале сезона, но мы не прекращали бороться
Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Уинкс поделился эмоциями перед предстоящим финальным матчем Лиги чемпионов с «Ливерпулем», который состоится 1 июня на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде.
«Прекрасный сезон. Особенно если вспомнить, что мы переломили его ход после первых нескольких матчей. Нас списали, одно очко в трёх турах. Нам говорили: «Вы не выйдете из группы». Но мы как команда не сдавались и не прекращали бороться», — приводит слова Уинкс пресс-служба УЕФА.
Впервые за последние 11 лет в финале этого турнира сыграют английские команды. В полуфинале Лиги чемпионов «Ливерпуль» по сумме двух встреч одолел «Барселону», а «Тоттенхэм» в 1/2 финала смог обыграть «Аякс». Главным арбитром финала назначен 42-летний Дамир Скомина.
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