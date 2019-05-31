Агент Минасов: в России VAR не будет эффективен — пустая трата денег
Футбольный агент Арсен Минасов прокомментировал работу VAR в стыковых матчах между клубами РПЛ и ФНЛ за право сыграть в элитном дивизионе российского футбола, акцентировав внимание на судействе во встрече «Нижний Новогород» — «Крылья Советов» (1:3).
«Круговая порука в действии. Один еле-еле по полю передвигается и видит только то, что он хочет, другой очки дома забыл и видит то, что только им (шестерым) надо, блестящая «работа». Теперь чётко понятно, в России VAR не будет эффективным — впустую потраченные деньги», — написал Минасов в своём «твиттере».
«Уфа» в первом стыковом матче одержала победу над «Томью» — 2:0. «Крылья Советов» на выезде взяли верх над «Нижним Новгородом» — 3:1. Ответные встречи состоятся 2 июня.
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