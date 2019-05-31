Мёрфи: в Баку не было бы свободных мест, если бы там играли «Ливерпуль» или «МЮ»

Бывший полузащитник «Ливерпуля» и сборной Англии Дэнни Мёрфи высказал мнение, что если бы в финале Лиги Европы играла его бывшая команда или «Манчестер Юнайтед», то на стадионе в Баку, который принимал этот матч, не было бы свободных мест.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» и «Челси» вернут УЕФА в общей сложности более 6 тыс. билетов на финал Лиги Европы. Основными причинами плохой реализации билетов является стоимость и ограниченность авиарейсов, длительность перелёта, а также позднее время проведения матча.

«Факт заключается в том, что если бы „Ливерпуль“ и „Юнайтед“ были в этом финале, то на этом стадионе не было бы свободных мест. Они бы добрались туда и поддержали вою команду.



«Ливерпуль и „Юнайтед“ пользуются большей популярностью во всём мире, поэтому вы можете привлечь фанатов из разных стран. Думаю, что больше болельщиков из Ливерпуля или Манчестера приехало бы туда больше, чем поклонников „Челси“ и „Арсенала“, — цитирует Мёрфи talkSPORT.