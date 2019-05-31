Мёрфи: в Баку не было бы свободных мест, если бы там играли «Ливерпуль» или «МЮ»

Бывший полузащитник «Ливерпуля» и сборной Англии Дэнни Мёрфи высказал мнение, что если бы в финале Лиги Европы играла его бывшая команда или «Манчестер Юнайтед», то на стадионе в Баку, который принимал этот матч, не было бы свободных мест.
Ранее сообщалось, что «Арсенал» и «Челси» вернут УЕФА в общей сложности более 6 тыс. билетов на финал Лиги Европы. Основными причинами плохой реализации билетов является стоимость и ограниченность авиарейсов, длительность перелёта, а также позднее время проведения матча.
«Факт заключается в том, что если бы „Ливерпуль“ и „Юнайтед“ были в этом финале, то на этом стадионе не было бы свободных мест. Они бы добрались туда и поддержали вою команду.
«Ливерпуль и „Юнайтед“ пользуются большей популярностью во всём мире, поэтому вы можете привлечь фанатов из разных стран. Думаю, что больше болельщиков из Ливерпуля или Манчестера приехало бы туда больше, чем поклонников „Челси“ и „Арсенала“, — цитирует Мёрфи talkSPORT.
- 31 мая 2019
-
10:53
-
10:51
-
10:33
-
10:24
-
10:04
-
10:03
-
10:00
-
09:55
-
09:53
-
09:43
-
09:27
-
09:26
-
09:12
-
09:00
-
08:48
-
08:27
-
08:02
-
07:54
-
07:49
-
07:40
-
07:18
-
07:01
-
06:50
-
06:22
-
06:02
-
05:49
-
05:43
-
05:27
-
05:18
-
04:59
-
04:48
-
04:30
-
03:55
-
03:46
-
03:27