Пирло: Роналду делает лучше Серию А и другие команды, это важно для страны

Бывший полузащитник «Ювентуса» Андреа Пирло поделился мыслями о прошлогоднем переходе в туринский клуб нападающего Криштиану Роналду.



«Я был удивлён, узнав о переходе Роналду, потому что его очень непросто заполучить. Для Серии А это очень важное событие. Он делает лучше лигу и другие команды. Это важно для страны. Мы надеемся, что Криштиану установит новый тренд и другие большие игроки последуют его примеру.



Не знаю, как сложится его будущее. У него остаётся ещё два или три года по контракту с «Ювентусом». Вполне возможно, что после этого он отправится в США или другую страну», — цитирует Пирло Daily Mail.



Роналду перешёл в «Ювентус» прошлым летом за более чем € 100 млн. Ранее 34-летний португалец выступал за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед» и «Реал».

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