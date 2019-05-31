Президент «Ливерпуля»: думаю, Коутиньо жалеет о решении уйти в «Барселону»

Президент «Ливерпуля» Том Вернер поделился мнением об отношении топ-футболистов к клубу в настоящий момент, а также напомнил об истории перехода полузащитника Филиппе Коутиньо в «Барселону».



«Насколько я понимаю, сейчас нет причины, по которой топ-футболист не хотел бы играть за «Ливерпуль». У нас сформировалась очень сильная команда, а также клубная инфраструктура и тренер, который, на мой взгляд, входит в число лучших в мире. Так что я не думаю, что кто-либо из игроков отказал бы «Ливерпулю», если бы мы его пригласили.



Я бы привёл в пример историю Филиппе Коутиньо. Могу сказать о нём только хорошие вещи, но мне кажется, что он покинул «Ливерпуль», потому что хотел играть за один из двух крупнейших клубов Испании. Мы пытались убедить его, что двигаемся в правильном направлении и что он может многого добиться с нами в Лиге чемпионов. Думаю, теперь он жалеет о своём решении», — цитирует Вернера Liverpool Echo.

Коутиньо – заложник своей цены. Он не нужен, но его нельзя усадить в запас Вальверде так и не придумал, что с ним делать.