Глава «Ливерпуля»: нам важно, чтобы Клопп оставался здесь так долго, как захочет

Президент «Ливерпуля» Том Вернер оценил развитие клуба в период работы главного тренера Юргена Клоппа, а также высказался о возможном продлении контракта со специалистом. Действующее соглашение немца рассчитано до лета 2022 года.
«Последние несколько лет стали периодом постоянного прогресса. Для клуба это прекрасное время. Конечно, всё начинается с Юргена и его потрясающих лидерских качеств. Но он также окружён невероятно талантливыми людьми. Каждый проделывает фантастическую работу, и я очень горд, чего клуб добился – не только на поле, но и за его пределами.
Что касается контракта Клоппа, мы не хотим обсуждать эту ситуацию публично – особенно накануне финала. Но, уверен, вы знаете, насколько мы ценим его. Мы уже продлевали соглашение с Юргеном. Всё что я могу сказать – очевидно, что нам важно, чтобы он оставался в клубе настолько долго, насколько ему хочется. Мы верим, что он привержен «Ливерпулю», — цитирует Вернера Liverpool Echo.
- 31 мая 2019
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