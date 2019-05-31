Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Финал Лиги чемпионов на «Матч ТВ» прокомментируют Гутцайт и Кривохарченко

Финал Лиги чемпионов на «Матч ТВ» прокомментируют Гутцайт и Кривохарченко
Футбол / Лига чемпионов 0

Финал Лиги чемпионов сезона-2018/19 состоится завтра, 1 июня, на стадионе «Метрополитано» в Мадриде. Прямая трансляция из Испании встречи «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» стартует на «Матч ТВ» в 21:50 по московскому времени. Комментировать матч будут Сергей Кривохарченко и Роман Гутцайт.

В 21:00 на телеканале выйдет программа «Все на футбол», в которой гости обсудят с ведущим Георгием Черданцевым предматчевые расклады. В программе также запланированы прямые включения Сергея Акулинина со стадиона в Мадриде. Стартовый свисток матча прозвучит в 22:00 мск.

На пути к решающей игре «шпоры» победили дортмундскую «Боруссию», «Манчестер Сити» и «Аякс». Мерсисайдцы в свою очередь оказались сильнее «Баварии», «Порту» и «Барселоны».

Кейн и Вертонген вернулись к тренировкам с «Тоттенхэмом» перед финалом ЛЧ
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент