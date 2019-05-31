Финал Лиги чемпионов на «Матч ТВ» прокомментируют Гутцайт и Кривохарченко

Финал Лиги чемпионов сезона-2018/19 состоится завтра, 1 июня, на стадионе «Метрополитано» в Мадриде. Прямая трансляция из Испании встречи «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» стартует на «Матч ТВ» в 21:50 по московскому времени. Комментировать матч будут Сергей Кривохарченко и Роман Гутцайт.

В 21:00 на телеканале выйдет программа «Все на футбол», в которой гости обсудят с ведущим Георгием Черданцевым предматчевые расклады. В программе также запланированы прямые включения Сергея Акулинина со стадиона в Мадриде. Стартовый свисток матча прозвучит в 22:00 мск.



На пути к решающей игре «шпоры» победили дортмундскую «Боруссию», «Манчестер Сити» и «Аякс». Мерсисайдцы в свою очередь оказались сильнее «Баварии», «Порту» и «Барселоны».