Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Мане: брат говорил, что «Ливерпуль» — единственный сексуальный клуб в Европе

Мане: брат говорил, что «Ливерпуль» — единственный сексуальный клуб в Европе
Футбол / Лига чемпионов 0

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане поделился эмоциями от пребывания в клубе.

«Другого такого места нет. Камбэк против «Барселоны» был чем-то невероятным. Думаю, после таких вещей никто не захочет куда-либо уходить, потому что мы лучший клуб с лучшими болельщиками. Это и делает «Ливерпуль» особенным. С тех пор как я пришёл сюда, я всё время думал: «Вау».

Когда Клопп впервые позвонил мне, я ахнул, потому что раньше мой брат в Сенегале говорил мне: «Я хочу видеть тебя в «Ливерпуле». Он повторял это, даже когда я играл за «Ред Булл Зальцбург». Он говорил: «В Европе это единственный сексуальный клуб». Сейчас он говорит: «Я же говорил, я говорил тебе». И я никогда не верил, что буду играть за «Ливерпуль». Даже сейчас я в это не верю», — цитирует Мане Mirror.

Мане — об интересе «Реала»: приятно, что такой великий клуб интересуется мной
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент