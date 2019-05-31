Мане: брат говорил, что «Ливерпуль» — единственный сексуальный клуб в Европе

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане поделился эмоциями от пребывания в клубе.
«Другого такого места нет. Камбэк против «Барселоны» был чем-то невероятным. Думаю, после таких вещей никто не захочет куда-либо уходить, потому что мы лучший клуб с лучшими болельщиками. Это и делает «Ливерпуль» особенным. С тех пор как я пришёл сюда, я всё время думал: «Вау».
Когда Клопп впервые позвонил мне, я ахнул, потому что раньше мой брат в Сенегале говорил мне: «Я хочу видеть тебя в «Ливерпуле». Он повторял это, даже когда я играл за «Ред Булл Зальцбург». Он говорил: «В Европе это единственный сексуальный клуб». Сейчас он говорит: «Я же говорил, я говорил тебе». И я никогда не верил, что буду играть за «Ливерпуль». Даже сейчас я в это не верю», — цитирует Мане Mirror.
- 31 мая 2019
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