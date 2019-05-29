Мане — об интересе «Реала»: приятно, что такой великий клуб интересуется мной

Вингер «Ливерпуля» Садио Мане прокомментировал интерес к себе со стороны «Реала».

«Интерес со стороны „Реала“? Слухи всегда являлись частью футбола, поэтому нам постоянно приходится сталкиваться с этим, но для меня сейчас самое важное — это „Ливерпуль“, я счастлив здесь. Всегда приятно, когда такой великий клуб интересуется тобой, но не стоит забывать о „Ливерпуле“. Мы смогли обыграть сильных соперников. Я готовлюсь к одной из самых значимых игр для клуба, а также болельщиков и игроков. Поэтому давайте сначала сосредоточимся на этом матче и выиграем его», — приводит слова Мане Mirror.

В нынешнем сезоне Мане принял участие на клубном уровне в 49 матчах. На счету игрока 26 забитых мяча и 5 результативных передач. Рыночная трансферная стоимость футболиста составляет € 85 млн.