Черчесов объяснил, почему в сборную России вызваны четыре вратаря

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о кадровой ситуации в команде в преддверии отборочных матчей Евро-2020 с Сан-Марино и Кипром.



«Сегодня у нас будет собрание, покажем нюансы по сопернику, потом будем делать конкретную теорию. Мы смотрим, как кто будет готов, независимо от имён. Отсюда будут решения по стартовому составу. Что касается матча с «Чертаново», то если бы мы играли со зрителями, то нам нужна была бы полиция, охрана. Мы не хотим ажиотажа, нам это нужно для работы, а болельщиков мы любим.

Сборную никто не покинет, только Игнатьева решили не трогать, потому что тренироваться пока он не может. Четыре вратаря — это необычно, но если бы мы вызвали трёх вратарей, а потом у кого-то ангина, то мы вызывали бы вратаря с Карибских островов, а это неправильно. Поэтому решили вот так, тем более Песьяков первый раз, вчера пообщались с ним, посмотрим его», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.