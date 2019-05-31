Чалов: в сборной с каждым разом всё больше чувствую себя как дома

Нападающий сборной России Фёдор Чалов рассказал о подготовке к предстоящим отборочным матчам Евро-2020 с командами Сан-Марино и Кипра.

«Все находятся в рабочем режиме. Не видел, чтобы кто-то был расслаблен. В этих играх хочется порадовать наших болельщиков и постараться забить больше мячей. Честно говоря, не знаю никого из Кипра и Сан-Марино. Большой перерыв? Нам сделали товарищескую игру с «Чертаново». Я думаю, что это будет хорошая игра, чтобы подготовиться к официальным матчам. С каждым разом всё больше чувствую себя как дома в сборной. Надеюсь, так будет продолжаться.

За чемпионатом мира по хоккею не сильно следил. Расстроился, что наши проиграли. Очень хорошо выступали, но, видимо, не повезло», — передаёт слова Чалова корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.