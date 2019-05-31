Тренерская связка Кержаков—Быстров и позитивный Дзюба. Фото с тренировки сборной

Сегодня, 31 мая, в Подмосковье на учебно-тренировочной базе в Новогорске национальная команда России провела очередную тренировку в рамках подготовки к матчам отборочного цикла Евро-2020 с командами Кипра и Сан-Марино.
В июне сборная России проведёт два матча отборочного турнира Евро-2020. 8 июня россияне примут Сан-Марино в Саранске, 11 июня — Кипр в Нижнем Новгороде.
В это же время Александр Кержаков и Владимир Быстров провели тренировку юношеской сборной России, составленной из игроков 2001 года рождения, которая начала подготовку к международному турниру «Мемориал Валентина Гранаткина», который пройдёт в Санкт-Петербурге. В групповом этапе наша сборная встретится с командами Индии, Болгарии и Молдовы.
Фоторепортаж с тренировки сборной России подготовлен специальным фотокорреспондентом «Чемпионата» Алёной Сахаровой.
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