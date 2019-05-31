В сборную сезона Лиги чемпионов от InStat Football попали лишь два финалиста

InStat Football в своём «твиттере» опубликовал символическую сборную нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов.



Среди лучших футболистов турнира оказались лишь два представителя команд-финалистов.



Состав символической сборной: Марк-Андре тер Штеген («Барселона»), Жоау Канселу («Ювентус»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Джорджо Кьеллини («Ювентус»), Жорди Альба («Барселона»), Джордан Хендерсон («Ливерпуль»), Поль Погба («Манчестер Юнайтед»), Хаким Зиеш («Аякс»), Рахим Стерлинг («Манчестер Сити»), Лионель Месси («Барселона»), Неймар («Пари Сен-Жермен»).

Финальный матч Лиги чемпионов состоится завтра, 1 июня. Судьбу трофея решат две английские команды — «Ливерпуль» и «Тоттенхэм Хотспур». Встреча пройдёт на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде и начнётся в 22:00 мск.