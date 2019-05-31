У «Челси» раздвоение личности. Главное о финалах ЛЕ и ЛЧ

В новом подкасте «Про 3-4-3» обсуждаем финал Лиги Европы и разбираем финалистов Лиги чемпионов. Представляем себя Романом Абрамовичем и решаем, что делать с «Челси» на фоне запрета на трансферы и проблем с английской визой. Нужен ли клубу Маурицио Сарри и нужен ли самому Сарри этот «Челси»? Придумываем, что «Тоттенхэм» может противопоставить «Ливерпулю». И рассказываем детали биографии Маурисио Почеттино, о которых вы можете не знать.

00.28. Почему «Челси» и «Арсенал» сыграли первый и второй тайм так по-разному?

01.40. Азар уходит красиво. Но главный герой финала – не он.

03.42. Игра: представь себя Романом Абрамовичем. Что делать с «Челси»?

10.22. «Наполи» с Сарри прибавлял от сезона к сезону. В «Челси» это возможно?

15.20. Коротко про «Арсенал».

17.10. В Лиге чемпионов – сезон безумных камбэков. Ищем в них систему. Или хотя бы логику.

21.44. Как «Тоттенхэму» играть с «Ливерпулем»?

26.10. Обсуждаем травмы, одну красивую историю и одну некрасивую.

28.58. Клубы должны реже менять тренеров. «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» — доказательства.

32.40. Зачем болеть за «Ливерпуль».

34.00. Почеттино за симуляции и против VAR. При этом он молится о победах.

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