Экс-тренер «Спартака» Пилипчук покинул минское «Динамо»
Минское «Динамо» объявило об уходе с поста главного тренера Романа Пилипчука. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
«В связи с предлагаемым пересмотром контрактных обязательств ввиду временно нестабильной финансовой ситуации в клубе футбольный клуб «Динамо-Минск» по соглашению сторон покидает главный тренер Роман Михайлович Пилипчук», — говорится в опубликованном заявлении белорусского клуба.
52-летний Пилипчук возглавлял «Динамо» с 1 февраля 2019 года. Вместе с ним команду покинули его ассистенты Денис Попов, Владимир Власенко и Иван Пилипчук.
Ранее Пилипчук работал ассистентом главного тренера московского «Спартака» Массимо Карреры. При нём красно-белые стали чемпионами России после 16-летнего перерыва.
Пилипчук: «Ахмат» навсегда останется в моём сердце, буду наблюдать и переживать
- 31 мая 2019
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