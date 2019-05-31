Экс-тренер «Спартака» Пилипчук покинул минское «Динамо»

Минское «Динамо» объявило об уходе с поста главного тренера Романа Пилипчука. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

«В связи с предлагаемым пересмотром контрактных обязательств ввиду временно нестабильной финансовой ситуации в клубе футбольный клуб «Динамо-Минск» по соглашению сторон покидает главный тренер Роман Михайлович Пилипчук», — говорится в опубликованном заявлении белорусского клуба.

52-летний Пилипчук возглавлял «Динамо» с 1 февраля 2019 года. Вместе с ним команду покинули его ассистенты Денис Попов, Владимир Власенко и Иван Пилипчук.

Ранее Пилипчук работал ассистентом главного тренера московского «Спартака» Массимо Карреры. При нём красно-белые стали чемпионами России после 16-летнего перерыва.