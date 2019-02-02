Пилипчук: «Ахмат» навсегда останется в моём сердце, буду наблюдать и переживать

Бывший тренер «Ахмата» Роман Пилипчук, накануне возглавивший минское «Динамо», поблагодарил руководство, игроков и болельщиков грозненского клуба.



«В футболе, как и в жизни, некоторые моменты происходят очень быстро. Приглашение минского «Динамо» стало неожиданным. Каждый тренер, на протяжении всей карьеры отдающий силы, время, здоровье спорту, стремится к самостоятельной работе, к возможности реализовать личные идеи на футбольном поле. Получив приглашение, я обратился к руководству клуба, к главному тренеру, получил от всех одобрение. Не скрою, было очень приятно осознавать, как в клубе отнеслись к моей ситуации. Меня поняли, пожелали удачи. У меня остались самые лучшие впечатления от работы в Грозном.



Руководство, сотрудники клуба, болельщики поддерживали меня с первого дня, мы расстаемся друзьями. Приятные воспоминания остались от позитивного общения с главой Чеченской республики Рамзаном Ахматовичем Кадыровым, который сильно любит спорт и развивает его в республике. Благодарен президенту клуба Магомеду Даудову за поддержку, которую ощущал всегда, и понимание. Спасибо генеральному директору Ахмеду Айдамирову, с которым легко находили решения в рабочих моментах. Признателен и благодарен главному тренеру Рашиду Рахимову за предоставленную возможность быть помощником в «Ахмате» и обрести новые знания и опыт работы. Болельщики команды всегда меня поддерживали, мы свободно и приятно общались, говорю им всем спасибо. «Ахмат» навсегда останется в моём сердце. Буду наблюдать и переживать. Желаю много-много побед! Спасибо, друзья, мы обязательно встретимся!» — приводит слова Пилипчука пресс-служба «Ахмата».

Пилипчук стал главным тренером минского «Динамо»