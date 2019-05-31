«ПСЖ» может продать Кавани «Атлетико» за € 50 млн

«ПСЖ» готов расстаться с уругвайским нападающим Эдинсоном Кавани, которым интересуется «Атлетико». Об этом сообщает AS со ссылкой на MSN France.

По сведениям издания, парижский клуб хочет получить за форварда € 50 млн. Сам футболист согласен перебраться в испанский клуб. Если Кавани будет продан, то «ПСЖ» постарается купить нападающего «Лилля» Николя Пепе, которого клуб оценивает в € 70 млн.

Кавани перешёл в «ПСЖ» летом 2013 года из «Наполи». Сумма трансфера составила € 64,5 млн. В минувшем сезоне 32-летний форвард принял участие в 21 матче французского национального чемпионата, в которых стал автором 18 забитых мячей (4 — с пенальти), а также отметился пятью результативными передачами. Контракт игрока с «ПСЖ» действует до лета 2020 года.