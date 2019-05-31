Почеттино: у Клоппа уже три финала Лиги чемпионов. Фантастический тренер

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино комплиментарно высказался в адрес своего завтрашнего визави, наставника «Ливерпуля» Юргена Клоппа.



«Клопп уже в третий раз будет в финале. Самое трудное — попасть туда. Он фантастический тренер. Третий финал Лиги чемпионов — это настоящее достижение, поздравляю его. Что бы ни случилось, он всегда будет одним из лучших тренеров. Он очень успешный тренер. Я очень его уважаю. Он всегда счастлив, всегда полон оптимизма. Это хороший пример для всех.



Сейчас удивительно переноситься в мыслях на десять месяцев назад, когда мы начинали предсезонку. Прошло десять месяцев — и мы здесь.



В футболе на результат большое влияние оказывает постоянный анализ ситуации. С начала сезона команда сильно прибавила. Это показывает, что в футболе, если ты веришь, то всегда к чему-то придёшь», — цитирует Почеттино официальный сайт УЕФА.

Матч «Тоттенхэм Хотспур» — «Ливерпуль» состоится завтра, 1 июня, в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано». Начало встречи — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.