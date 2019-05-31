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Новичок «Динамо» С. Шиманьский: «Легия» навсегда останется в моём сердце

Новичок «Динамо» С. Шиманьский: «Легия» навсегда останется в моём сердце
Футбол / РПЛ 0

Польский полузащитник Себастьян Шиманьский прокомментировал свой переход в «Динамо» Москва из польской «Легии».

«Я благодарю тренеров, игроков и персонал клуба за семь фантастических лет и прекрасную возможность, которую мне здесь предоставили.

В «Легии» я развился и стал полноценным футболистом. Я никогда не забуду атмосферу, которую создают её фанаты, она уникальна. «Легия» навсегда останется в моём сердце, и когда я получу такую возможность, я обязательно вернусь сюда. Желаю клубу успеха в будущем», — цитирует Шиманьского официальный сайт «Легии».

Ранее стала известна сумма, которую получит «Легия» за 20-летнего футболиста. Трансфер стал рекордным в истории польского клуба. Стоит отметить, что прошлым летом Шиманьский мог перейти в ЦСКА, но трансфер не состоялся.

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