Новичок «Динамо» С. Шиманьский: «Легия» навсегда останется в моём сердце

Польский полузащитник Себастьян Шиманьский прокомментировал свой переход в «Динамо» Москва из польской «Легии».



«Я благодарю тренеров, игроков и персонал клуба за семь фантастических лет и прекрасную возможность, которую мне здесь предоставили.



В «Легии» я развился и стал полноценным футболистом. Я никогда не забуду атмосферу, которую создают её фанаты, она уникальна. «Легия» навсегда останется в моём сердце, и когда я получу такую возможность, я обязательно вернусь сюда. Желаю клубу успеха в будущем», — цитирует Шиманьского официальный сайт «Легии».



Ранее стала известна сумма, которую получит «Легия» за 20-летнего футболиста. Трансфер стал рекордным в истории польского клуба. Стоит отметить, что прошлым летом Шиманьский мог перейти в ЦСКА, но трансфер не состоялся.

«Динамо» объявило о переходе хавбека «Легии» С. Шиманьского