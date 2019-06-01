Румменигге: зачем что-то менять в Лиге чемпионов? Это лучший турнир в мире

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге высказался против возможного изменения формата Лиги чемпионов.

«Зачем что-то менять? Весь мир завидует нам, что у нас есть Лига чемпионов. На сегодня — это лучший турнир в мире. Также я не поклонник идеи с расширением группового этапа. Сейчас он часто заканчивается так называемыми мёртвыми матчами, где никому уже ничего не нужно.

Сейчас все стремятся зарабатывать как можно больше. Но куда идут эти деньги? Не похоже, чтобы у нас наблюдался рост прибыли. Деньги уходят на зарплаты игрокам и выплаты агентам.

Самое главное, что матчи еврокубков не должны проводиться в выходные дни. Таким образом, они нанесут вред национальным чемпионатам", – приводит слова Румменигге Sport Bild.