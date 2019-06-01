Де Лаурентис: «Наполи» намерен усилить позицию нападающего. Скоро будут новости

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис рассказал о возможных изменениях в составе неаполитанского клуба.
«Команда, безусловно, будет усилена, но это требует терпения. Сначала «Наполи» должен продать кого-то, а затем уже совершать покупки. Сейчас мы сфокусированы на позиции нападающего, мы ищем великого форварда. В понедельник я сообщу вам новости», — приводит слова Де Лаурентиса Sky Sport Italia.
Ранее сообщалось, что «Наполи» проявляет интерес к колумбийскому полузащитнику «Реала» Хамесу Родригесу.
«Наполи» по итогам сезона-2018/19 занял второе место в турнирной таблице чемпионата Италии. Отставание команды Карло Анчелотти от туринского «Ювентуса» составило 11 очков. Посмотреть полную турнирную таблицу итальянской Серии А можно на «Чемпионате».
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