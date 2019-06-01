Владелец «Ливерпуля» пообещал выиграть чемпионат Англии в следующем сезоне

Владелец «Ливерпуля» Джон Генри пообещал в следующем сезоне выиграть английскую Премьер-лигу.

«Отсутствие победы в Премьер-лиге в этом году означает, что это будет ещё большей целью на следующий сезон. Победим в следующем году, мы уже сильны. Каждый год «Ливерпуль» показывает, что готов инвестировать в нужного игрока и делать это правильно, чтобы быть устойчивым», — приводит слова Генри Metro.

Сегодня, 1 июня, «Ливерпулю» предстоит в финальном матче Лиги чемпионов встретиться с «Тоттенхэм Хотспур». Матч состоится в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано». Начало встречи — в 22:00 мск.

«Ливерпуль» на пути к финалу Лиги чемпионов победил «Баварию» (0:0 и 3:1), «Порту» (2:0 и 4:1) и «Барселону» (0:3 и 4:0). На групповом этапе красные заняли второе место в квартете с «ПСЖ», «Наполи» и «Црвеной Звездой».