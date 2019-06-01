Оуэн: Клопп проиграл два финала Лиги чемпионов. Настало время красных!
Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуля» и «Реала» Майкл Оуэн высказал мнение, что «Ливерпуль» обыграет «Тоттенхэм Хотспур» в финальном матче Лиги чемпионов.
«Ливерпулю», возможно, повезло с двумя победами над «Тоттенхэмом» в Премьер-лиге, где оба матча завершились со счётом 2:1 в его пользу. Но не удивлюсь, если финал в испанской столице повторит эти результаты. Юрген Клопп проиграл два финала Лиги чемпионов. Настало время красных!» — приводит слова Оуэна пресс-служба УЕФА.
Матч «Тоттенхэм Хотспур» — «Ливерпуль» состоится сегодня, 1 июня. Встреча состоится в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано». Начало встречи — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Аршавин назвал фаворита предстоящего финала Лиги чемпионов
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