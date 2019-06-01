Гаттузо: «Милан» дал мне гораздо больше, чем я ему

Бывший главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо прокомментировал уход из миланского клуба в летнее межсезонье.
«Милан» всегда останется во мне. Клуб дал мне огромную возможность, как тренеру, так и игроку. Это было трудное решение, но в этот момент было правильно его принять. Команда в хороших руках. Болельщики могут расслабиться, не стоит беспокоиться. История «Милана» невероятна, клуб дал мне гораздо больше, чем я ему», — приводит слова Гаттузо Sky Sport Italia.
Гаттузо возглавлял «Милан» с 2017 года. Ранее итальянский специалист тренировал молодёжную команду клуба. «Милан» завершил сезон-2018/19 на 5-м месте в турнирной таблице итальянской Серии А и не сумел выйти в Лигу чемпионов. Также Гаттузо выступал в составе «Милана» с 1999 по 2012 год и был введён в Зал славы клуба.
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