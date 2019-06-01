Джампаоло — приоритетный кандидат на пост главного тренера «Милана»

Главный тренер «Сампдории» Марко Джампаоло является приоритетным кандидатом на должность наставника «Милана», сообщает Football Italia.
По информации источника, миланский клуб уже согласовал с 51-летним итальянским специалистом условия контракта. Напомним, ранее «Милан» покинул главный тренер Дженнаро Гаттузо.
Также, кандидатами на должность главного тренера «Милана» являются Эусебио Ди Франческо, Джан Пьеро Гасперини, Леонарду Жардим и Симоне Индзаги.
Ранее сообщалось, что «Милан» предлагал Индзаги контракт на три года с зарплатой в размере € 2,5 млн в год. 45-летний специалист провёл три встречи с президентом «Лацио» Клаудио Лотито на прошлой неделе, однако не смог договориться ни о расторжении контракта с римским клубом, ни о его продлении или улучшении его условий.
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