Чеферин: договорные матчи — раковая опухоль футбола

Президент УЕФА Александр Чеферин высказался о проблеме договорных матчей в футболе на фоне событий, произошедших в Испании.
«Договорные матчи — это раковая опухоль футбола. В основном подобное происходит в скромных лигах, потому что именно там преступники могут работать с игроками, которые не зарабатывают много. В Лиге чемпионов провернуть подобное невозможно. Мы боремся с этой проблемой — информируем полицию, федерации, но проблема в том, что мы не полиция и не обладаем такими полномочиями.
Существование договорных матчей ставит под сомнение чистоту футбола. Да, как человек, имеющий опыт в юридической сфере, могу сказать, что подобное сложно доказать. Но если видим что-то необычное, мы можем предупредить полицию», — приводит слова Чеферина EFE.
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