Гаттузо: покинул бы «Милан», даже если бы клуб вышел в Лигу чемпионов
Бывший главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо отметил, что принял решение покинуть итальянский клуб ещё в апреле.
«Это было невероятное путешествие в „Милане“, как игрока, так и тренера, поэтому многим обязан клубу. Я принял это решение, потому что так было правильно. В этот раз наши пути разошлись. Мне была дана возможность работать с великолепными футболистами на протяжении 18 месяцев.
Эти игроки отдали всё для достижения максимального результата. Возможно, я подвёл их. Когда результат не приходит, ответственность ложится на плечи тренера. В любом случае, я всё равно покинул бы „Милан“ независимо от того, прошли мы в Лигу чемпионов или нет. Я принял это решение до игры с „Сампдорией“, — приводит слова Гаттузо Sport Mediaset.
Гаттузо: «Милан» дал мне гораздо больше, чем я ему
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