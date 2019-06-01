Гаттузо: покинул бы «Милан», даже если бы клуб вышел в Лигу чемпионов

Бывший главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо отметил, что принял решение покинуть итальянский клуб ещё в апреле.



«Это было невероятное путешествие в „Милане“, как игрока, так и тренера, поэтому многим обязан клубу. Я принял это решение, потому что так было правильно. В этот раз наши пути разошлись. Мне была дана возможность работать с великолепными футболистами на протяжении 18 месяцев.



Эти игроки отдали всё для достижения максимального результата. Возможно, я подвёл их. Когда результат не приходит, ответственность ложится на плечи тренера. В любом случае, я всё равно покинул бы „Милан“ независимо от того, прошли мы в Лигу чемпионов или нет. Я принял это решение до игры с „Сампдорией“, — приводит слова Гаттузо Sport Mediaset.

Гаттузо: «Милан» дал мне гораздо больше, чем я ему