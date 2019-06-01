Источник: Анчелотти убедил Хамеса перейти в «Наполи»

Полузащитник «Реала» Хамес Родригес может продолжить карьеру в «Наполи». Об этом сообщает AS.

По информации источника, главный тренер неаполитанцев Карло Анчелотти сумел убедить 27-летнего хавбека, с которым работал на «Сантьяго Бернабеу», перейти в стан его команды. Однако пока не достигнуто соглашения по этому трансферу между клубами.

Завершившийся сезон Хамес провёл в аренде в «Баварии». До 15 июня мюнхенский клуб может воспользоваться правом выкупа контракта колумбийца за € 42 млн. Однако такой вариант видится маловероятным из-за разногласий футболиста с главным тренером чемпионов Германии Нико Ковача. В завершившемся сезоне Хамес сыграл на клубном уровне 28 матчей. На его счету 7 забитых мячей и 6 результативных передач.