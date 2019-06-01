Ан. Миранчук: в финале ЛЧ буду болеть за хорошую, результативную игру

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Антон Миранчук поделился ожиданиями от финального матча Лиги чемпионов «Тоттенхэм Хотспур» — «Ливерпуль».



«Нет такого, что вся команда будет смотреть. Две английские команды, сложно отдать предпочтение. Буду болеть за хорошую, результативную игру. Тотализатора внутри сборной нет. Дзюба наверняка собирает? Не знаю, ко мне не заходил. Кто из тренеров более симпатичен? Клопп. Он более эмоциональный», — передаёт слова Миранчука корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.



Матч «Тоттенхэм Хотспур» — «Ливерпуль» состоится сегодня, 1 июня. Встреча состоится в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано». Начало встречи — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

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