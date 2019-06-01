Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Хосе Антонио Рейес погиб в автомобильной катастрофе

Хосе Антонио Рейес погиб в автомобильной катастрофе
Футбол / Испания 0

Форвард «Эстремадуры» Хосе Антонио Рейес погиб в автомобильной катастрофе. Об этом сообщает «твиттер» Football-Espana.

Футболисту было 35 лет.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент