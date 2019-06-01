Хосе Антонио Рейес погиб в автомобильной катастрофе
Форвард «Эстремадуры» Хосе Антонио Рейес погиб в автомобильной катастрофе. Об этом сообщает «твиттер» Football-Espana.
Футболисту было 35 лет.
- 1 июня 2019
-
14:16
-
14:09
-
14:09
-
13:59
-
13:57
-
13:42
-
13:41
-
13:23
-
13:22
-
13:01
-
12:46
-
12:40
-
12:20
-
12:10
-
12:04
-
12:00
-
11:46
-
11:34
-
11:29
-
11:27
-
11:20
-
11:02
-
10:50
-
10:50
-
10:32
-
10:29
-
10:19
-
10:15
-
09:56
-
09:54
-
09:38
-
09:34
-
09:19
-
09:16
-
09:00
Партнерский контент