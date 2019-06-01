Хосе Антонио Рейес погиб в автомобильной катастрофе

Форвард «Эстремадуры» Хосе Антонио Рейес погиб в автомобильной катастрофе. Об этом сообщает «твиттер» Football-Espana.

Футболисту было 35 лет.