Рейна: решение Гаттузо уйти из «Милана» заслуживает уважения

Чемпион мира и двукратный чемпион Европы в составе сборной Испании Пепе Рейна поделился мыслями об уходе Дженнаро Гаттузо с поста главного тренера итальянского «Милана».



«Решение Гаттузо уйти следует уважать. Он заслуживает похвалы, потому что в очередной раз проявил себя человеком, искренне ценящим своё дело», — приводит слова испанского голкипера Football Italia.



Рейна также высказался о существенных административных перестановках, которые в настоящий момент происходят в миланском клубе. «Всё, что мы можем сделать, — это надеяться на лучшее, и я хочу верить, что принимаемые решения являются правильными. Мы должны прилагать все необходимые усилия. Тренер сказал, что команда в хороших руках. Не сомневаюсь, что клуб продолжит расти и развиваться», — отметил Рейна.