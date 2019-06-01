Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Рейна: решение Гаттузо уйти из «Милана» заслуживает уважения

Рейна: решение Гаттузо уйти из «Милана» заслуживает уважения
Футбол / Италия 0

Чемпион мира и двукратный чемпион Европы в составе сборной Испании Пепе Рейна поделился мыслями об уходе Дженнаро Гаттузо с поста главного тренера итальянского «Милана».

«Решение Гаттузо уйти следует уважать. Он заслуживает похвалы, потому что в очередной раз проявил себя человеком, искренне ценящим своё дело», — приводит слова испанского голкипера Football Italia.

Рейна также высказался о существенных административных перестановках, которые в настоящий момент происходят в миланском клубе. «Всё, что мы можем сделать, — это надеяться на лучшее, и я хочу верить, что принимаемые решения являются правильными. Мы должны прилагать все необходимые усилия. Тренер сказал, что команда в хороших руках. Не сомневаюсь, что клуб продолжит расти и развиваться», — отметил Рейна.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент