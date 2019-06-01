Фабрегас — о Рейесе: никогда не забуду тебя, покойся с миром

Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас прокомментировал известие о гибели бывшего игрока сборной Испании Хосе Антонио Рейеса.
«Мой первый большой друг в мире профессионального футбола, мой сосед по комнате, который всегда хотел спать с кондиционером, даже при -10 градусах. Скромный парень, у него всегда была улыбка на лице, отличный футболист и замечательный человек.
Утро не могло начаться хуже. Никогда не забуду день, когда ты и твоя семья приняли меня в вашем доме во время моего первого Рождества в Англии, когда я был один и мне было 16 лет.
Никогда не забуду наши матчи в теннисбол в тренажерном зале до и после тренировок.
Наша связь на поле также была особенной. Всегда говорил, что ты был одним из величайших талантов в испанском футболе. Знаю, что не ошибаюсь. 2 дня назад я говорил о тебе в интервью. Видимо, это было знаком.
Я никогда не забуду тебя, мы никогда не забудем тебя. Всегда в наших сердцах. Покойся с миром, Хосе Антонио Рейес. Я тебя очень люблю", — написал Фабрегас в «Инстаграме».
- 1 июня 2019
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