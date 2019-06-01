Хавбек «Уотфорда» Деулофеу может продолжить карьеру в «Наполи»

Итальянский «Наполи» проявляет интерес к испанскому полузащитнику «Уотфорда» Жерару Деулофеу. Неаполитанцы готовы включить в сделку опорника из Гвинеи Амаду Диавара, чтобы снизить запрашиваемую английским клубом цену трансфера в размере € 30 млн, говорится в сообщении Football Italia.
По информации издания, в список приоритетных покупок испанца включил лично наставник «Наполи» Карло Анчелотти. 21-летний Диавара выбран для обмена, поскольку в минувшем сезоне проводил мало времени на поле. Футболист хочет уехать в Англию.
Деулофеу уже играл в Италии — выступал за «Милан» на правах аренды в сезоне-2017/18 и забил 4 мяча в 17 встречах. Минувшим летом Деулофеу перешёл из испанской «Барселоны» в «Уотфорд» за € 13 млн. В 33 матчах на его счету 12 мячей и 5 результативных передач.
- 1 июня 2019
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