Хавбек «Уотфорда» Деулофеу может продолжить карьеру в «Наполи»

Итальянский «Наполи» проявляет интерес к испанскому полузащитнику «Уотфорда» Жерару Деулофеу. Неаполитанцы готовы включить в сделку опорника из Гвинеи Амаду Диавара, чтобы снизить запрашиваемую английским клубом цену трансфера в размере € 30 млн, говорится в сообщении Football Italia.



По информации издания, в список приоритетных покупок испанца включил лично наставник «Наполи» Карло Анчелотти. 21-летний Диавара выбран для обмена, поскольку в минувшем сезоне проводил мало времени на поле. Футболист хочет уехать в Англию.



Деулофеу уже играл в Италии — выступал за «Милан» на правах аренды в сезоне-2017/18 и забил 4 мяча в 17 встречах. Минувшим летом Деулофеу перешёл из испанской «Барселоны» в «Уотфорд» за € 13 млн. В 33 матчах на его счету 12 мячей и 5 результативных передач.