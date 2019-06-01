Комличенко забил победный гол за «Младу Болеслав» и вывел команду в Лигу Европы

Российский нападающий чешской «Млады Болеслав» Николай Комличенко стал автором единственного забитого гола в матче с командой «Баник» из Остравы в финале турнира за выход в Лигу Европы.
Форвард отличился на двенадцатой минуте поединка, после чего «Млада Болеслав» сумела удержать минимальное преимущество. Команда вышла в Лигу Европы, где возьмёт старт со второго квалификационного раунда.
Николай Комличенко вызван в стан сборной России на матчи отборочного этапа чемпионата Европы — 2020 с Сан-Марино и Кипром. Форвард прибудет в расположение национальной команды завтра, 2 июня.
В регулярном первенстве Чехии Комличенко забил 24 мяча — на один меньше рекордсмена лиги Давида Лафаты. Однако уже в первом матче турнира за право представлять Чехию в Лиге Европы Комличенко улучшил этот результат, отметившись дублем в ворота «Теплице» (8:0).
- 1 июня 2019
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