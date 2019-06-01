Гол Салаха — третий в списке самых быстрых в истории финалов Лиги чемпионов

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах, открывший счёт в финальном матче Лиги чемпионов с лондонским «Тоттенхэм Хотспур», вошёл в историю как автор одного из самых быстрых голов в истории решающих матчей турнира.
Египтянин отличился на 108-й секунде матча, реализовав пенальти, назначенный за игру рукой защитника Давинсона Санчеса. Это третий показатель в истории финалов. В 1959 году игрок мадридского «Реала» Энрике Матеос отличился на 60-й секунде в поединке с немецким «Айнтрахтом» (7:3).
Первую строчку по этому показателю занимает итальянский защитник «Милана» Паоло Мальдини. В финальном матче 2005 года с «Ливерпулем», завершившемся победой мерсисайдцев по пенальти после счёта 3:3 в основное время, Мальдини потребовалась 51 секунда, чтобы отличиться.
- 1 июня 2019
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