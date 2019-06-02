Ориги — второй бельгиец в истории, забивавший в финале Лиги чемпионов

Нападающий «Ливерпуля» Дивок Ориги, удвоивший счёт в финальном матче Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом», стал вторым бельгийским футболистом, которому удалось отличиться в решающем поединке турнира.



Для Ориги этот гол стал третьим в нынешнем розыгрыше главного клубного соревнования Европы. Ранее единственным бельгийцем, забивавшим в финале Лиги чемпионов, был полузащитник Янник Феррейра Карраско. Он отличился в решающей встрече сезона-2015/16 в составе мадридского «Атлетико», сравняв счёт в матче с мадридским «Реалом». Карраско, как и Ориги, забил после выхода на замену.



Ливерпуль в шестой раз в своей истории стал победителем Лиги чемпионов. Помимо Ориги в поединке с «Тоттенхэмом» отличился египтянин Мохамед Салах. Он реализовал пенальти, назначенный за игру рукой защитника Давинсона Санчеса.