Бубнов: «Ливерпулю» по силам стать тем же гегемоном, каким был «Реал»

Бывший игрок сборной СССР Александр Бубнов прокомментировал победу «Ливерпуля» над «Тоттенхэм Хотспур» (2:0) в финальном матче Лиги чемпионов.
«Безусловно, на ход встречи огромное влияние оказал быстрый гол. Впоследствии стало понятно, что это был ключевой эпизод матча, предопределивший его исход.
Несмотря на минимальную разность в счёте по ходу почти всей встречи, в «Тоттенхэм» особо не верилось. По показанной «шпорами» игре можно сказать, что к матчам такого уровня они оказались не готовы. С «Манчестер Сити» и «Аяксом» им во многом повезло, и борьбы за титулы на постоянной основе от них ждать не стоит. В конкретном матче они смотрелись не слишком убедительно в атакующих действиях. Кейн далек от оптимальных кондиции после травмы, а Моуры почему-то не оказалось в стартовом составе. В какой-то мере это можно назвать ошибкой Почеттино.
По качеству игры «Ливерпуль» действительно был лучшим в прошедшем сезоне. У команды великолепный вратарь, отличная линия обороны — как в центре, так и на флангах, мощный центр поля, а про нападение и говорить нечего. Ничего удивительно, что подопечные Клоппа вновь дошли до финала Лиги чемпионов. При этом у них виден потенциал, и если удастся сохранить лидеров, то они поборются за трофей и в следующих сезонах. «Ливерпулю» по силам стать тем же гегемоном, каким последние три года был «Реал», — приводит слова Бубнова Sportbox.
«Ливерпуль» в шестой раз в истории стал обладателем кубка Лиги чемпионов. Английский клуб вышел на третье место в истории турнира по этому показателю. Чаще победителями главного европейского клубного турнира становились только «Реал» (13) и «Милан» (7).
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