Клопп: поговорили с Гвардиолой. Пообещали надрать друг другу задницы

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после победы над «Тоттенхэмом» со счётом 2:0 в финальном матче Лиги чемпионов пообщался по телефону с наставником «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой.



«Буквально только что поговорил с Пепом Гвардиолой. Мы пообещали надрать друг другу задницы в следующем сезоне. Ради этого пойдём на всё. Посмотрим, что в итоге получится.



Наш главный физиотерапевт Ли Нобес работал в «Манчестер Сити» в начале сезона, но потом захотел выиграть Лигу чемпионов… Ладно, шучу», — приводит слова Клоппа 101 Great Goals.



Напомним, «Ливерпуль» в шестой раз в истории стал победителем Лиги чемпионов. Голы в решающей встрече на счету египтянина Мохамеда Салаха, реализовавшего пенальти, и бельгийца Дивока Ориги.