Клопп: поговорили с Гвардиолой. Пообещали надрать друг другу задницы
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после победы над «Тоттенхэмом» со счётом 2:0 в финальном матче Лиги чемпионов пообщался по телефону с наставником «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой.
«Буквально только что поговорил с Пепом Гвардиолой. Мы пообещали надрать друг другу задницы в следующем сезоне. Ради этого пойдём на всё. Посмотрим, что в итоге получится.
Наш главный физиотерапевт Ли Нобес работал в «Манчестер Сити» в начале сезона, но потом захотел выиграть Лигу чемпионов… Ладно, шучу», — приводит слова Клоппа 101 Great Goals.
Напомним, «Ливерпуль» в шестой раз в истории стал победителем Лиги чемпионов. Голы в решающей встрече на счету египтянина Мохамеда Салаха, реализовавшего пенальти, и бельгийца Дивока Ориги.
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