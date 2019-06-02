Пирло: если бы Ориги не забил гол в финале ЛЧ, ему следовало бы дать пинка

Бывший полузащитник туринского «Ювентуса» и сборной Италии Андреа Пирло остался недоволен игрой нападающего «Ливерпуля» Дивока Ориги в финальном матче Лиги чемпионов с «Тоттенхэм Хотспур» (2:0). Напомним, Ориги забил второй гол в этой встрече.



«Тоттенхэм» не проявил характер. У команды в составе были такие игроки, как Деле Алли и Кристиан Эриксен, но они будто не хотели контактировать с мячом. Полузащита работала не очень хорошо, и пенальти всё изменил. Не поймите неправильно, это заслуженный трофей для «Ливерпуля», и для фанатов этой команды. Однако должен сказать, что Ориги был ужасен. Он вышел на замену без какого-либо настроя, он был недостоин финала Лиги чемпионов. Если бы он не забил гол, ему следовало бы дать пинка", — приводит слова Пирло Sky Sport Italia.



«Ливерпуль» в шестой раз в истории стал победителем Лиги чемпионов. Помимо Ориги в поединке с «Тоттенхэмом» отличился египтянин Мохамед Салах. Он реализовал пенальти, назначенный за игру рукой Муссы Сиссоко.

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