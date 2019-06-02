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Видео: Хендерсон обнимает больного раком отца после финала Лиги чемпионов

Видео: Хендерсон обнимает больного раком отца после финала Лиги чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0

Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон после победы в финальном матче Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом» (2:0) подошёл к зоне для фотокорреспондентов — там находился отец футболиста.

В настоящий момент он проходит лечение от рака. После того как у отца Хендерсона обнаружили это заболевание, он попросил сына не видеться с ним на протяжении всего процесса восстановления. Однако для финала Лиги чемпионов он всё же сделал исключение. Видео трогательных объятий отца с сыном, а также слёз на глазах Хендерсона можно посмотреть в «Твиттере» журналиста BBC Амола Раджана.

«Ливерпуль» в шестой раз в истории стал обладателем кубка Лиги чемпионов. Английский клуб вышел на третье место в истории турнира по этому показателю. Чаще победителями главного европейского клубного турнира становились только «Реал» (13) и «Милан» (7).

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