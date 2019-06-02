Песьяков: шансы сыграть за сборную в предстоящих матчах у меня минимальные
Голкипер «Ростова» и сборной России Сергей Песьяков отметил, что горд находится в расположении национальной команды. Напомним, голкипер был вызван в сборную России на матчи отборочного раунда чемпионата Европы 2020 года со сборными Кипра и Сан-Марино.
«Что касается меня, то я так понимаю, что шансы у меня минимальные сыграть в этих матчах за сборную. Это такой карт-бланш, я четвёртый вратарь, потому что все в отпусках. Это перестраховка, как сказал наш тренер, чтобы не выдёргивать с Карибских островов. Сам туда не хочу, горд находиться в сборной.
Фактор Кафанова? Это, возможно, лучший тренер в России, так что это пошло мне на пользу», — передаёт слова Песьякова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
- 2 июня 2019
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