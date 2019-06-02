Гиггз: арбитры должны помогать бороться с расизмом

Главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз высказался о проблеме расизма в мировом футболе.
«Расизм — это проблема. В этом сезоне мы увидели такие проявления расизма, которых давно не видели. У нас достаточно поводов для беспокойства. Я доверяю футбольным федерациям и организациям, но наказания за расизм недостаточно серьёзные.
Необходимо накладывать запреты и вычитать очки у команд, потому что это единственный способ, который может помочь нам побороть проблему. Что касается судей, то они должны останавливать игру в момент проявления расизма, они должны помочь в борьбе с этой проблемой. Игрокам трудно самостоятельно покинуть поле. Должны быть люди, которые принимают решения подобного толка. Это не бремя игроков», — приводит слова Гиггза Goal.com.
- 2 июня 2019
-
16:07
-
16:05
-
15:57
-
15:51
-
15:34
-
15:23
-
15:08
-
15:00
-
14:49
-
14:37
-
14:22
-
14:18
-
14:00
-
13:59
-
13:45
-
13:39
-
13:38
-
13:31
-
13:27
-
13:27
-
13:21
-
13:05
-
13:02
-
12:47
-
12:35
-
12:30
-
12:22
-
12:19
-
12:02
-
11:53
-
11:35
-
11:24
-
11:16
-
11:16
-
11:00