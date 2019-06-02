Гиггз: арбитры должны помогать бороться с расизмом

Главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз высказался о проблеме расизма в мировом футболе.



«Расизм — это проблема. В этом сезоне мы увидели такие проявления расизма, которых давно не видели. У нас достаточно поводов для беспокойства. Я доверяю футбольным федерациям и организациям, но наказания за расизм недостаточно серьёзные.



Необходимо накладывать запреты и вычитать очки у команд, потому что это единственный способ, который может помочь нам побороть проблему. Что касается судей, то они должны останавливать игру в момент проявления расизма, они должны помочь в борьбе с этой проблемой. Игрокам трудно самостоятельно покинуть поле. Должны быть люди, которые принимают решения подобного толка. Это не бремя игроков», — приводит слова Гиггза Goal.com.

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