Беленов поздравил Кротова с дебютом в роли вратаря

Вратарь «Уфы» Александр Беленов поздравил нападающего Вячеслава Кротова, который занял его место в воротах в концовке ответного стыкового матча за место в Российской Премьер-Лиге с «Томью» (0:1).
На 94-й минуте Беленов получил красную карточку. «Уфа» к этому моменту провела все три замены, поэтому в ворота встал Кротов, который успел совершить один сейв.
«Поздравляю лучшего игрока сегодняшнего матча с первым сухарём. Самая плохая игра в сезоне была у нас сегодня, но главное добились нужного результата. Спасибо всем, кто верил в нас и поддерживал! Наш клуб будет в РПЛ в следующем сезоне, и это главное», — написал Беленов в своём «инстаграме», прикрепив совместное фото с Кротовым.
Напомним, что «Уфа» сохранила место в РПЛ по сумме двух матчей. Первую встречу уфимцы выиграли — 2:0.
- 2 июня 2019
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