Удаление тренера, VAR и два пенальти — в обзоре матча «Крылья» — «Н. Новгород»

«Нижний Новгород» обыграл «Крылья Советов» в ответном стыковом матче за место в Российской Премьер-Лиге со счётом 1:0, но не сумел завоевать повышение в классе. Встреча состоялась в Самаре на стадионе «Самара Арена».

На 42-й минуте главный тренер гостей Дмитрий Черышев был удалён за то, что помешал игроку соперников ввести мяч из аута.

Единственный гол забит забит в концовке первого тайма. Автором гола стал Даниил Фомин, который реализовал пенальти. В начале второго тайма хозяева могли сравнять счёт, но Паул Антон не реализовал 11-метровый.

В первом матче «Крылья Советов» обыграли «Нижний Новгород» со счётом 3:1. Таким образом, самарский клуб одержал победу по сумме двух встреч и сохранил место в РПЛ.

Видеообзор матча можно посмотреть на странице РПЛ в Rutube.